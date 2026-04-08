Palfrader sagt überraschend all seine Termine ab

Mit einer knappen, persönlichen Nachricht hat sich Robert Palfrader an seine Fans gewandt – und dabei eine vorübergehende Pause angekündigt. Der beliebte Schauspieler und Kabarettist erklärte auf Facebook, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen eine kurze Auszeit nehme.
In dem Posting informiert Palfrader selbst über seinen Schritt, ohne dabei ins Detail zu gehen. Er spricht von Terminen „in nächster Zeit“ und signalisiert damit, dass es sich nicht um einen langfristigen Rückzug handelt.
Weitere Angaben zu konkreten Beschwerden oder zur genauen Dauer der Pause machte der Künstler nicht. Auch Hinweise auf Auswirkungen auf laufende oder geplante Projekte enthält die Mitteilung nicht.
Fixer Platz in Österreichs TV- und Kabarettszene
Palfrader zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der heimischen Kabarett- und Fernsehlandschaft. Umso größer dürfte die Aufmerksamkeit rund um seine Ankündigung sein.
Seine Fans will er mit der Botschaft dennoch nicht ganz im Unklaren lassen, verspricht er doch „sehr bald“ ein Update zu seiner gesundheitlichen Situation.
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