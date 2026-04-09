Wir hüten die weltweit älteste Diplomaten-Akademie

Zur Beendigung des Iran-Kriegs glühen Drähte – für die Verhinderung künftiger Konflikte wird in Wien die globale diplomatische Elite ausgebildet! Die „Krone“ nahm an „Verhandlungen“ teil ...
„Wir müssen uns nicht verstecken – wir können mit den Besten der Welt mithalten. Mit Eliteuniversitäten wie Oxford, Cambridge, der Sorbonne oder der John-Hopkins-Universität.“ Mit diesem Satz eröffnet Martin Eichtinger das Gespräch – und setzt damit den Ton für einen Ort, der mehr ist als eine nüchterne Ausbildungsstätte: die Diplomatische Akademie Wien in Wien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.