Wir hüten die weltweit älteste Diplomaten-Akademie

„Wir müssen uns nicht verstecken – wir können mit den Besten der Welt mithalten. Mit Eliteuniversitäten wie Oxford, Cambridge, der Sorbonne oder der John-Hopkins-Universität.“ Mit diesem Satz eröffnet Martin Eichtinger das Gespräch – und setzt damit den Ton für einen Ort, der mehr ist als eine nüchterne Ausbildungsstätte: die Diplomatische Akademie Wien in Wien.