Trump: Helfen „nuklearen Staub“ im Iran zu bergen

Trump schrieb, dass dieser nukleare Staub seit den Angriffen unter strengster Satellitenüberwachung durch die US Space Force gestanden habe und bisher unberührt geblieben sei. Gleichzeitig betonte er, dass über Tarife und Sanktionslockerungen mit dem Iran verhandelt werde und viele Punkte seines 15-Punkte-Friedensplans bereits vereinbart seien.