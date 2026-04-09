Leichenfund in Baugrube lüftet ein altes Geheimnis

Statt der Kripo wurde das Bundesdenkmalamt (BDA) eingeschaltet. Die „Krone“ erreichte den BDA-Archäologen Heinz Gruber am Mittwoch auf der Baustelle in Wels. Er sagt: „Es handelt sich um einen Baugrund der OÖ Wohnbau. Auf diesem Areal beim ehemaligen Märzenkeller soll eine Wohnanlage errichtet werden. Bisher wurde nur das Areal hergerichtet, aber noch nicht mit dem Bau begonnen. So haben wir keinen Zeitdruck.“