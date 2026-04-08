Gutgläubige Pensionistin von Energetiker abgezockt

Opfer mittlerweile verstorben

Ein Betrag, der dennoch das Ausmaß der Ausbeutung erahnen lässt. Besonders bitter: Das Opfer ist mittlerweile verstorben. Vor Gericht erschien ihr Sohn, der Alleinerbe ist. Der Angeklagte übergab ihm 15.000 Euro – der Rest muss erst mühsam eingetrieben werden. Trotz allem gibt sich der Mann reumütig, spricht davon, nicht zu wissen, „was ihn geritten“ habe. Worte, die angesichts der gezielten Täuschung und der emotionalen Ausbeutung kaum überzeugen. Die Frau selbst brachte es vor ihrem Tod auf den Punkt: „Ich habe ihm alles gegeben.“ Das Urteil: fünf Monate bedingt, Geldstrafe und Rückzahlung. Eine milde Strafe – gemessen an der Kaltschnäuzigkeit, mit der hier ein Mensch systematisch in Angst getrieben und ausgenommen wurde.