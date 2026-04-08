Erste Lokale offen: Am Donaukanal wird es Sommer

Bis Sommer soll am linken Uferabschnitt auf Höhe der Aspernbrücke eine 175 Quadratmeter große Sonnenterrasse entstehen – samt Beschattung, Liegen und Grünfläche. In der Nähe soll es auch eine Trainingsfläche und einen Trinkbrunnen geben. Ein Datum für die Fertigstellung konnte auf Anfrage bei der MA 45 nicht genannt werden.