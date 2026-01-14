Donaukanal verschmutzt: Behörden stehen vor Rätsel

Ein rätselhafter Ölfilm zieht derzeit mitten durch Wien und beschäftigt die Behörden. Berufsfeuerwehr, Wasserpolizei und Schifffahrtsaufsicht waren am Mittwoch im Einsatz und nahmen Proben. Die Substanz ist noch unklar, dürfte aber nördlich der Stadt ihren Ursprung haben.
Am Weg durch Wien wird sich heute mit Sicherheit der eine oder andere die Frage gestellt haben, welcher mysteriöse Film den Donaukanal hinabfließt. In einem Video ist klar ersichtlich, dass es sich um eine großflächige Verschmutzung handelt.
Wasserproben entnommen
Lukas Schauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, bestätigte der „Krone“, dass die Florianis deswegen von 12.30 bis 14 Uhr im Einsatz gestanden sind. Samt Booten und Drohnen, um Wasserproben für die Wiener Gewässer (MA 45) zu ziehen. Jene standen ebenso im Einsatz wie die Wasserpolizei und die Schifffahrtsaufsicht.
Substanz bislang unbekannt
Welche Substanz genau im Wasser war, ließ sich auf die Schnelle nicht eruieren. Sie dürfte wohl von einem Schiff auf der Donau stammen. Die Ursprungsquelle liegt in jedem Fall nördlich des Stadtgebietes. Ob der Film am Albernen Hafen gebunden wird oder nicht, ist unklar.
