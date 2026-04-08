Salzburg-Trainer reagiert auf Boss-Klartext

Klare Worte hatte Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann kürzlich bei „Sky“ geäußert. Es sei mehr zu tun, als er erwartet hätte, gab der Deutsche, der zu Weihnachten 2025 vorgestellt worden war, zu. Und: „Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld.“ Man brauche eine andere Arbeitsmoral, müsse wieder mehr anschieben. „Es ist offensichtlich, dass wir in der Vergangenheit viel Qualität verloren haben“, führte Mann aus.