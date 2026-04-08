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„Es ist Fakt, dass...“

Salzburg-Trainer reagiert auf Boss-Klartext

Red Bull Salzburg
08.04.2026 16:25
Daniel Beichler ist Trainer des FC Red Bull Salzburg.
Daniel Beichler ist Trainer des FC Red Bull Salzburg.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die vielen klaren Aussagen von Marcus Mann, Sportboss von Red Bull Salzburg, zur Zukunft des Klubs waren am Mittwoch auch Thema bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den LASK. Trainer Daniel Beichler nahm dazu Stellung. 

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Klare Worte hatte Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann kürzlich bei „Sky“ geäußert. Es sei mehr zu tun, als er erwartet hätte, gab der Deutsche, der zu Weihnachten 2025 vorgestellt worden war, zu. Und: „Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld.“ Man brauche eine andere Arbeitsmoral, müsse wieder mehr anschieben. „Es ist offensichtlich, dass wir in der Vergangenheit viel Qualität verloren haben“, führte Mann aus.

Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann.
Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)

Dazu stellte der Deutsche – ohne seinen Namen zu nennen – offiziell eine Forderung an den kaufmännischen Geschäftsführer Stephan Reiter, das Börserl zu öffnen, „wenn wir wieder besser werden wollen.“ Manns Auftritt war auch Thema bei der Pressekonferenz der Bullen vor dem Heimspiel gegen den LASK am Freitag (19:30 Uhr).  

 „Es ist Fakt, dass es eine Diskrepanz zwischen Anspruch und den vergangenen zweieinhalb Jahren gibt“, erklärte Trainer Daniel Beichler. Aus seiner Sicht habe der Klub drei Optionen:

  • „So wie es bisher war, passt es für uns. Wir spielen um die Plätze zwei bis fünf und wenn alles gut läuft, dann werden wir Erster. Das hätte ich bisher aber nicht so vernommen, dass es so ist.“
  • „Du willst wieder dorthin, wo du warst, aber du willst nichts ändern, alles gleichbehalten und auf den lieben Gott hoffen.“
  • „Wir wollen wieder dorthin, wo wir waren, und es gehören ein paar Dinge geändert. Da geht es aber nicht nur ums Personal, um Spielerwechsel. Da muss man ein paar Dinge vorantreiben.“
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Er könne das eine oder andere verstehen, was Marcus Mann gesagt hat, erklärte Beichler. In puncto Kader („Es gefällt mir brutal, als Trainer etwas zu entwickeln“) sagte der Steirer: „Jeder hat bereits die Möglichkeit gehabt, zu zeigen, dass er unverzichtbar ist. Wenn jeder Spieler in dieses Team investiert, sodass er unverzichtbar ist, wären wir dumm, ihn nicht zu halten.“ Und: „Es laufen (im Sommer, Anm.) ganz wenige Verträge aus, das ist auch die Wahrheit.“ 

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