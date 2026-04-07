Salzburger Lainer: „Keiner kann sich ausruhen“

Stefan Lainer ist beim 2:1-Sieg gegen Hartberg auf den Platz zurückgekehrt. Der Seekirchener leistete dabei einen großen Beitrag zum wichtigen Dreier. Im Anschluss daran sprach er mit der „Krone“ über sein Comeback.
Sechs Wochen musste er zuschauen, jetzt ist er endlich wieder zurück: Bullen-Routinier Stefan Lainer! In Hartberg wurde der Seekirchener zur Halbzeit eingewechselt und war mit seiner starken Leistung maßgeblich daran beteiligt, dass die Gäste am Ende das Spiel drehten und mit drei Punkten nach Hause fahren konnten. Es war der erste Dreier für den Vizemeister seit 22. Februar, als man den LASK mit 5:1 abschoss – zugleich die bis Hartberg letzte Partie, die Lainer bestreiten konnte. „Das kann kein Zufall sein“, scherzte der 33-Jährige und ergänzte ernst: „Es ist schön, dass ich wieder dabei bin und wir das Spiel drehen konnten.“
Lainer wusste um die Bedeutung des Erfolges. „Wir mussten den Sieg erzwingen, denn es wäre eine Vorentscheidung gewesen, hätten wir das nicht getan.“ Der „Stierwoscha“ hofft, dass das Spiel eine Initialzündung war, aber auch, dass er schon bald wieder in die Startelf zurückkehren wird. „Ich werde dafür weiter Gas geben, denn keiner kann sich ausruhen. Es würde mich aber freuen, der Mannschaft noch mehr helfen zu können.“
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