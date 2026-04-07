Salzburger Lainer: „Keiner kann sich ausruhen“

Sechs Wochen musste er zuschauen, jetzt ist er endlich wieder zurück: Bullen-Routinier Stefan Lainer! In Hartberg wurde der Seekirchener zur Halbzeit eingewechselt und war mit seiner starken Leistung maßgeblich daran beteiligt, dass die Gäste am Ende das Spiel drehten und mit drei Punkten nach Hause fahren konnten. Es war der erste Dreier für den Vizemeister seit 22. Februar, als man den LASK mit 5:1 abschoss – zugleich die bis Hartberg letzte Partie, die Lainer bestreiten konnte. „Das kann kein Zufall sein“, scherzte der 33-Jährige und ergänzte ernst: „Es ist schön, dass ich wieder dabei bin und wir das Spiel drehen konnten.“