Mann: „Es ist mehr zu tun, als ich erwartet hatte“

Mann: „Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen erhöhen“

Zugleich gestand er, viele Dinge erkannt zu haben, die er bisher noch nicht ausgesprochen hat. „Fakt ist: Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld“, stellte Mann unmissverständlich klar und legte in einer Schärfe nach, die man von seinen Vorgängern nicht kannte. „Wir brauchen eine andere Arbeitsmoral und müssen wieder mehr anschieben. Es ist offensichtlich, dass wir in der Vergangenheit viel Qualität verloren haben. Red Bull Salzburg definiert sich zwar über Verkäufe, dennoch wurde in den letzten Jahren – auch wenn ich damals nicht hier war – vielleicht der eine oder andere Spieler zu viel abgegeben.“