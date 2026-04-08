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„Keine Belästigung“

Weiße Weste für Weißmann – aber trotzdem Kündigung

Medien
08.04.2026 12:13
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Teresa Spari
Von Christoph Budin und Teresa Spari

Spektakuläre Wende in ORF-Affäre: Die interne Untersuchungsstelle sieht keine sexuelle Belästigung „im rechtlichen Sinn“ durch Roland Weißmann. Trotzdem spricht der Medienkonzern von unangemessenem Verhalten – und hält an der Kündigung fest.  

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ORF-General Roland Weißmann war vor genau einem Monat nach 31 Jahren im Unternehmen von seinem Posten zurückgetreten. Grund waren Vorwürfe sexueller Belästigung einer Mitarbeiterin – die Weißmann von Anfang an bestritt. Nun kam die interne Untersuchungsstelle zu dem Schluss, dass tatsächlich keine sexuelle Belästigung vorlag, wohl aber einer Führungskraft „unangemessenes Verhalten“, so der ORF in einer Aussendung. Das Angestelltendienstverhältnis mit Roland Weißmann aufgelöst – unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und kollektivvertraglichen Kündigungsfrist.

Die Stellungnahme des ORF

„Sexuelle Belästigung ist im österreichischen Recht klar definiert. Auf Basis der Befragungen und der Unterlagen hat die Compliance-Stelle festgestellt, dass eine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn im konkreten Fall nicht vorliegt“, heißt es seitens des Senders. „Der ORF verlangt von seinen Führungskräften allerdings nicht bloß die Einhaltung zwingenden Rechts, sondern ein sehr hohes Maß an Integrität und Unterlassung jeglichen Verhaltens, das geeignet ist, dem Unternehmen zu schaden.“

Mit dem Ergebnis hält der ORF an Weißmanns Kündigung fest. Aus dem Umfeld seines Anwalts heißt es, Weißmann werde alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen. Dem ORF steht damit wohl ein jahrelanger und teurer Arbeitsrechtsprozess bevor. Das private Umfeld Weißmanns spricht von Enttäuschung: Gleich zweimal habe der Öffentlich-Rechtliche den Ruf des 58-jährigen Medienmanagers ruiniert.

Der frühere Rundfunkchef ließ gegen die Mitarbeiterin wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ...
Der frühere Rundfunkchef ließ gegen die Mitarbeiterin wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe Strafanzeige einbringen.(Bild: APA/EVA MANHART, stock.adobe.com, Ernst Weingartner/Weingartner-Foto/picturedesk.com)
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„Einvernehmlich“ oder „Männer-Intrige“?
Auf Weißmanns Rücktritt war eine Schlammschlacht gefolgt. Es ging um mutmaßlich verschickte Bilder und Textnachrichten, mit denen der Ex-ORF-General die Mitarbeiterin belästigt haben soll. Sie habe die „Affäre Weißmann wirkungsvoll und diskret zu lösen“ versucht, so die Frau, doch sie sei „diskreditiert und diffamiert“ worden, und es sei ihr unterstellt worden, die Vorgangsweise „gar als Werkzeug einer Männer-Intrige gewählt zu haben“.

Weißmann hingegen hatte immer von „privatem“ und „einvernehmlichem“ Kontakt gesprochen und die Frau wegen Erpressung angezeigt. Zudem war das mutmaßliche Opfer durch andere private Verbindungen in dem Medienkonzern in den Fokus gerückt, auch der Zeitpunkt der Vorwürfe – Weißmann wollte sich der Wiederwahl zum Generalintendanten stellen – ließ einen fahlen Beigeschmack zurück.

Nach dem Rücktritt Weißmanns führt Ingrid Thurnher interimistisch die Geschäfte. Die Wahl zum neuen Generalintendanten erfolgt im August durch den Stiftungsrat. Der war im Zuge der Affäre ebenfalls ins Zentrum der Berichterstattung gerückt, unter anderem wegen Nebengeschäften der Mitglieder.

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