Weiße Weste für Weißmann – aber trotzdem Kündigung

„Einvernehmlich“ oder „Männer-Intrige“?

Auf Weißmanns Rücktritt war eine Schlammschlacht gefolgt. Es ging um mutmaßlich verschickte Bilder und Textnachrichten, mit denen der Ex-ORF-General die Mitarbeiterin belästigt haben soll. Sie habe die „Affäre Weißmann wirkungsvoll und diskret zu lösen“ versucht, so die Frau, doch sie sei „diskreditiert und diffamiert“ worden, und es sei ihr unterstellt worden, die Vorgangsweise „gar als Werkzeug einer Männer-Intrige gewählt zu haben“.