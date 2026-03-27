Thurnher schickt Video an wütende ORF-Mitarbeiter

Thurnher mit Appell an die Belegschaft

Mit dem neuen Transparenz-Beirat setzt Thurnher nun einen ersten sichtbaren Schritt zur Stabilisierung des ORF. Ob dies ausreicht, um die internen Spannungen zu lösen und das Vertrauen nachhaltig zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten. Thurnher selbst schließt ihr Video mit einem Appell an die Belegschaft: Gemeinsam könne man die Krise meistern, Kräfte bündeln und zu neuen Leistungen aufsteigen.