Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diversion aufgehoben

Linzer Ex-Stadtchef Luger muss doch vor Gericht

Oberösterreich
08.04.2026 11:32
Klaus Luger trat am 23. August 2024 zurück, bald steht er vor Gericht.
Klaus Luger trat am 23. August 2024 zurück, bald steht er vor Gericht.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Knalleffekt in der Causa um den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger: Eine zunächst verhängte Diversion und Einstellung des Verfahrens wegen Untreue wurde jetzt vom Oberlandesgericht gekippt. Heißt: Der frühere SPÖ-Politiker muss sich vor Gericht verantworten. 

0 Kommentare

Wie im Fall um ÖVP-Klubobmann August Wöginger wurde auch dem ehemaligen Linzer Bürgermeister in seinem Untreue-Verfahren zunächst eine Diversion samt der Einstellung des Verfahrens gewährt. Und wie im Fall Wöginger wurde diese jetzt vom zuständigen Oberlandesgericht Linz gekippt. Das bedeutet: Luger muss sich ebenfalls vor Gericht verantworten. 

Im Zentrum der Causa rund um den früheren Linzer Bürgermeister Klaus Luger steht die Besetzung der künstlerischen Leitung der stadtnahen Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) im Jahr 2017. Dabei soll Luger dem späteren Geschäftsführer vorab die Fragen eines Hearings zugespielt und damit das Auswahlverfahren beeinflusst haben. Brisant: Die Weitergabe wurde erst Jahre später durch bekannt gewordene Chatnachrichten öffentlich und führte schließlich auch zu Lugers Rücktritt als Bürgermeister.

Strafrechtlich relevant ist jedoch vor allem ein danach beauftragtes Rechtsgutachten: Luger soll dieses als Aufsichtsratschef initiiert haben, ohne offenzulegen, dass er selbst in die Weitergabe der Fragen involviert war. Die Kosten dafür trug die LIVA. Die Staatsanwaltschaft sieht darin Untreue, da der Auftrag möglicherweise nicht im Interesse der Gesellschaft, sondern zur eigenen Absicherung erfolgt sei. Nachdem eine zunächst gewährte Diversion aufgehoben wurde, muss sich Luger nun vor Gericht verantworten.

Lesen Sie auch:
Klaus Luger zahlte das Geld aus seiner eigenen Tasche.
LIVA ERHIELT GELD
Ex-Stadtchef zahlt vor Prozess 19.061 Euro zurück
05.12.2025
LIVA-Prozess in Linz
Handy-Pauschale könnte Millionenklage kippen
06.02.2026

Die Linzer Staatsanwaltschaft legte bekanntlich Beschwerde gegen die vom Landesgericht Linz verhängte Diversion ein. Luger zahlte dennoch 20.000 Euro Bußgeld und beglich zuvor bereits die Kosten für das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten. Seit der Einstellung des Verfahrens am 22. Jänner wartete er auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts. Dieses hob die Diversion, weshalb Luger vor Gericht muss. Wann, war am Mittwoch noch unklar. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
08.04.2026 11:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Klaus LugerAugust Wöginger
Linz
ÖVPStaatsanwaltschaft
KnalleffektBürgermeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
139.488 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.331 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
131.967 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1599 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
953 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Oberösterreich
Jugendschutz wirkt
Junge Testkäufer waren so erfolglos wie noch nie
Jetzt spricht Nachbar:
„Der Meinungsforscher hält sich an keine Regeln“
Diversion aufgehoben
Linzer Ex-Stadtchef Luger muss doch vor Gericht
Neue Verbindung
Linz-Frankfurt-Flug hebt jetzt bald in der Früh ab
Wogen gehen hoch
„China“-Pläne im Kult-Wirtshaus sorgen für Wirbel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf