Linzer Ex-Stadtchef Luger muss doch vor Gericht

Knalleffekt in der Causa um den ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger: Eine zunächst verhängte Diversion und Einstellung des Verfahrens wegen Untreue wurde jetzt vom Oberlandesgericht gekippt. Heißt: Der frühere SPÖ-Politiker muss sich vor Gericht verantworten.
Wie im Fall um ÖVP-Klubobmann August Wöginger wurde auch dem ehemaligen Linzer Bürgermeister in seinem Untreue-Verfahren zunächst eine Diversion samt der Einstellung des Verfahrens gewährt. Und wie im Fall Wöginger wurde diese jetzt vom zuständigen Oberlandesgericht Linz gekippt. Das bedeutet: Luger muss sich ebenfalls vor Gericht verantworten.
Im Zentrum der Causa rund um den früheren Linzer Bürgermeister Klaus Luger steht die Besetzung der künstlerischen Leitung der stadtnahen Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) im Jahr 2017. Dabei soll Luger dem späteren Geschäftsführer vorab die Fragen eines Hearings zugespielt und damit das Auswahlverfahren beeinflusst haben. Brisant: Die Weitergabe wurde erst Jahre später durch bekannt gewordene Chatnachrichten öffentlich und führte schließlich auch zu Lugers Rücktritt als Bürgermeister.
Strafrechtlich relevant ist jedoch vor allem ein danach beauftragtes Rechtsgutachten: Luger soll dieses als Aufsichtsratschef initiiert haben, ohne offenzulegen, dass er selbst in die Weitergabe der Fragen involviert war. Die Kosten dafür trug die LIVA. Die Staatsanwaltschaft sieht darin Untreue, da der Auftrag möglicherweise nicht im Interesse der Gesellschaft, sondern zur eigenen Absicherung erfolgt sei. Nachdem eine zunächst gewährte Diversion aufgehoben wurde, muss sich Luger nun vor Gericht verantworten.
Die Linzer Staatsanwaltschaft legte bekanntlich Beschwerde gegen die vom Landesgericht Linz verhängte Diversion ein. Luger zahlte dennoch 20.000 Euro Bußgeld und beglich zuvor bereits die Kosten für das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten. Seit der Einstellung des Verfahrens am 22. Jänner wartete er auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts. Dieses hob die Diversion, weshalb Luger vor Gericht muss. Wann, war am Mittwoch noch unklar.
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