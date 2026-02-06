Handy-Pauschale könnte Millionenklage kippen

Besonders heikel: Kerschbaum erklärte, die Handy-Pauschale bereits bei seinem Amtsantritt im Juni 2017 vereinbart zu haben. Tatsächlich floss das Geld aber erst ab 2018 – teilweise sogar rückwirkend. Wer diese Zahlungen genehmigt oder veranlasst hat, blieb im Prozess bislang offen. Ein früherer Personalverantwortlicher bestätigte zwar, die Beträge ins Abrechnungssystem eingetragen zu haben, verwies aber darauf, dass es Kerschbaums Aufgabe gewesen sei, sich um entsprechende Genehmigungen zu kümmern.