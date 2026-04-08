Drei Jahre Haft für rasenden Schlepper ohne Schein

Ein 21-jähriger Pakistani, der noch nie einen Führerschein besessen hat, schleppte elf Personen in einem Pkw ins Burgenland. Er hatte Cannabis geraucht, war der Polizei mit 200 km/h davongerast und detonierte schließlich mit dem Auto in einer Hausmauer in Andau. Zwei Insassen wurden schwer verletzt.
Ein Schlepper wurde am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er im Oktober 2025 mit bis zu 200 km/h vor der Polizei geflüchtet war. Im Zuge dessen verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte in Andau, Bezirk Neusiedl am See, in eine Hausmauer. Alle elf Flüchtlinge, die sich im Fahrzeug befanden, wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Das Urteil ist rechtskräftig.
Der 21-Jährige bekannte sich vor Gericht zu den Vorwürfen der Schlepperei, der vorsätzlichen Gemeingefährdung, der Körperverletzung und der schweren Körperverletzung schuldig. Er habe Geld gebraucht und deswegen den von einem Freund vermittelten Schlepperauftrag angenommen. Die elf Flüchtlinge habe er in einem Waldstück bei Budapest abgeholt, um sie nach Österreich zu bringen. Einen Führerschein habe er nie gehabt, gestand er.
Das Auto war massiv überladen, drei Personen wurden im Kofferraum transportiert. Unter den Migranten aus der Türkei und Afghanistan befanden sich auch zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren.
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