30-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein tragischer Motorradunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Seeberg Straße in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach in Kärnten ereignet. Ein Motorradfahrer aus Slowenien verlor dabei sein Leben.
Am Sonntag war ein 30-jähriger Slowene um 13 Uhr von Bad Eisenkappel in Richtung Seebergsattel unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam zu Sturz, schlitterte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene.
„Er wurde unter der Leitschiene in ein Waldstück geschleudert und kam dort im steilen unwegsamen Gelände zum Liegen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.
Trotz Reanimationsversuche verstarb der Motorradfahrer
Nachkommende Motorradfahrer leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel rückte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus und barg den Verunglückten aus dem schwierigen Gelände. Auf der Seeberg Straße wurden durch den Notarzt weitere Reanimationsmaßnahmen durchgeführt.
Trotz aller Bemühungen konnten die Einsatzkräfte das Leben des Mannes nicht retten. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
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