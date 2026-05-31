30-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Sonntag war ein 30-jähriger Slowene um 13 Uhr von Bad Eisenkappel in Richtung Seebergsattel unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam zu Sturz, schlitterte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene.