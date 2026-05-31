Jede Nacht unter Druck:„Kranksein gibt‘s nicht!“

„Es gab nicht einen Tag, an dem ich die Zeitung nicht ausgeliefert hätte“, sagt Leo Cech, der seit 1995 für die Ortschaften Krensdorf und Hirm zuständig ist. „Egal, ob Regen oder Schnee. Ich habe immer einen Weg gefunden.“ Bis 64 war Cech bei einem Unternehmen im Schichtdienst tätig, Arbeitszeit: 6 bis 14 Uhr. „Um 2 Uhr hat das Handy geläutet. Die Zeitungen sind im Lkw unterwegs!“ Raus aus den Federn, nach Krensdorf fahren und diesen Ort sowie die Heimatgemeinde Hirm mit 160 Exemplaren beliefern. „Um 5.30 Uhr war ich fertig, hab daheim einen Kaffee getrunken und bin arbeiten gegangen. Es war eine Art Gehaltsaufbesserung.“ Und jetzt, seit sechs Jahren in Pension? „Nichts machen, ist keine Option. Ich brauche unbedingt Bewegung.“