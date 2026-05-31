Motorradfahrerin kollidierte mit ihrem Ehemann

Schwerer Motorradunfall in der Oststeiermark: Nach einem abrupten Bremsmanöver fuhr eine Steirerin (49) ihrem gleichaltrigen Ehemann auf. Beide Motorradlenker wurden schwer verletzt.
Eine gemeinsame Motorrad-Ausfahrt nahm am Sonntag für ein oststeirisches Ehepaar ein dramatisches Ende. Nachdem die beiden 49-Jährigen kurz zuvor noch stehen geblieben waren, um die weitere Route zu besprechen, kam es in Großhartmannsdorf (Gemeinde Großsteinbach) zum folgenschweren Unfall.
Das Ehepaar dürfte eine Abzweigung in Richtung Neusiedl übersehen haben, wobei der vorausfahrende Mann abrupt abbremste. Seine nachkommende Gattin dürfte das zu spät bemerkt haben, versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.
Beide stürzten mit ihren Motorrädern und zogen sich schwere Verletzungen zu. Während der Mann mit der Rettung ins LKH Feldbach gebracht wurde, wurde seine Gattin per Rettungshubschrauber ins LKH Oberwart geflogen.
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