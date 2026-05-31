Jung und älter zeigten wieder Top-Leistungen

Ehrengäste wie die Osliper Bürgermeisterin Margit Wennesz-Ehrlich (ÖVP), Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ), ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Bezirksfeuerwehrkommandant Gerald Klemenschitz beglückwünschten schließlich den Nachwuchs von Steinbrunn 1 in der Kategorie Bronze zum Sieg, auf den Plätzen folgten Zillingtal 1 und Müllendorf 1. Im Bewerb Silber Jugend setzte sich Zillingtal 1 vor Schützen am Gebirge 1 und Steinbrunn 1 durch.