Jung und älter zeigten wieder Top-Leistungen

Beim Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Oslip demonstrierten die Florianis wieder einmal eindrucksvoll, dass auf sie heute und morgen Verlass sein wird.
Es ging rund am Sportplatz in Oslip – ab 8 Uhr stellten am Samstag sowohl die Feuerwehrjugend als auch die Aktivgruppen ihr Können beim Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung unter Beweis.
Ehrengäste wie die Osliper Bürgermeisterin Margit Wennesz-Ehrlich (ÖVP), Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ), ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Bezirksfeuerwehrkommandant Gerald Klemenschitz beglückwünschten schließlich den Nachwuchs von Steinbrunn 1 in der Kategorie Bronze zum Sieg, auf den Plätzen folgten Zillingtal 1 und Müllendorf 1. Im Bewerb Silber Jugend setzte sich Zillingtal 1 vor Schützen am Gebirge 1 und Steinbrunn 1 durch.
Aktive Schützener
Bei den Aktivgruppen hatte Schützen am Gebirge 1 in der Kategorie Bronze knapp die Nase vor Klingenbach 1 und Steinbrunn 1. Bei den Silbernen eroberte Steinbrunn 1 den Sieg vor Schützen am Gebirge 1 und Neufeld an der Leitha 1.
„Man hat wieder einmal gesehen, wozu unsere Feuerwehrmänner und -frauen in der Lage sind, wenn es darauf ankommt“, so Kommandant Klemenschitz.
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