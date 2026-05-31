Hoch lebe Ines, die neue Erdbeerkönigin!

Erdbeeren gehören zum Burgenland wie der Storch, der Wein, das Schilf. Wie es die Tradition verlangt, wird jedes Jahr eine Erdbeerkönigin gekrönt, die über die Landesgrenzen hinaus die süße Frucht bewerben soll. Am Sonntag fiel die Wahl in der Marktgemeinde Wiesen auf die 18-jährige Schülerin Ines Gebhardt. Zur Kronprinzessin hat man Lara Lessainsky (21) bestimmt.