Hoch lebe Ines, die neue Erdbeerkönigin!

Die Marktgemeinde Wiesen hat gewählt: Ines Gebhardt (18), Schülerin des Theresianums in Eisenstadt, ist die neue Botschafterin der süßen Frucht. Als Kronprinzessin wurde Lara Lessainsky (21) auserkoren.
Erdbeeren gehören zum Burgenland wie der Storch, der Wein, das Schilf. Wie es die Tradition verlangt, wird jedes Jahr eine Erdbeerkönigin gekrönt, die über die Landesgrenzen hinaus die süße Frucht bewerben soll. Am Sonntag fiel die Wahl in der Marktgemeinde Wiesen auf die 18-jährige Schülerin Ines Gebhardt. Zur Kronprinzessin hat man Lara Lessainsky (21) bestimmt.
Wie ihre Vorgängerinnen wird Königin Ines dem Bundespräsidenten einen Besuch abstatten und Alexander Van der Bellen in der Hofburg ein volles Körberl überreichen. Ebenso wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Landhaus die Erdbeeren verkosten dürfen. Im Laufe des Jahres stehen weitere Auftritte an, etwa beim Ball der burgenländischen Wirtschaftskammer.
Als treuer Wegbegleiter fungiert wie immer der Wiesener Bürgermeister Matthias Weghofer.
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