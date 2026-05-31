Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krönung in Wiesen

Hoch lebe Ines, die neue Erdbeerkönigin!

Burgenland
31.05.2026 20:35
Queen Ines (re.) und Kronprinzessin Lara.
Queen Ines (re.) und Kronprinzessin Lara.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Die Marktgemeinde Wiesen hat gewählt: Ines Gebhardt (18), Schülerin des Theresianums in Eisenstadt, ist die neue Botschafterin der süßen Frucht. Als Kronprinzessin wurde Lara Lessainsky (21) auserkoren.

0 Kommentare

Erdbeeren gehören zum Burgenland wie der Storch, der Wein, das Schilf. Wie es die Tradition verlangt, wird jedes Jahr eine Erdbeerkönigin gekrönt, die über die Landesgrenzen hinaus die süße Frucht bewerben soll. Am Sonntag fiel die Wahl in der Marktgemeinde Wiesen auf die 18-jährige Schülerin Ines Gebhardt. Zur Kronprinzessin hat man Lara Lessainsky (21) bestimmt.

Wie ihre Vorgängerinnen wird Königin Ines dem Bundespräsidenten einen Besuch abstatten und Alexander Van der Bellen in der Hofburg ein volles Körberl überreichen. Ebenso wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Landhaus die Erdbeeren verkosten dürfen. Im Laufe des Jahres stehen weitere Auftritte an, etwa beim Ball der burgenländischen Wirtschaftskammer.

Als treuer Wegbegleiter fungiert wie immer der Wiesener Bürgermeister Matthias Weghofer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
31.05.2026 20:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 27°
Symbol bedeckt
Güssing
13° / 28°
Symbol starke Regenschauer
Mattersburg
15° / 26°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
16° / 25°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
15° / 26°
Symbol bedeckt

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
119.169 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
112.910 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
107.158 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1198 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1102 mal kommentiert
Archivbild
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
932 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Burgenland
Wer die „Krone“ bringt
Jede Nacht unter Druck:„Kranksein gibt‘s nicht!“
Unsere Feuerwehr
Jung und älter zeigten wieder Top-Leistungen
Vorbereitungen laufen
Nach der Starnacht ist vor der Starnacht
Am Puls der Zeit
Aus Stallmist wird Öko-Strom für viele Haushalte
Delikate Idee
Top-Köche sind mit Engagement und Herz am Herd
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf