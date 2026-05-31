Hypo NÖ nach 28:21 zum 48. Mal Frauen-Meister

„Es war bis zum Schluss eine harte Partie, da macht der Sieg noch mehr Freude“, ergänzte der Ungar. Er will in Zukunft noch im Jugendbereich tätig sein. Den Stress, jedes Jahr mit Hypo Meister werden zu müssen, erspart er sich so. „Ich will vor allem auch reisen und mehr Zeit in Ungarn bei der Familie verbringen“, kündigte Kovacs an.