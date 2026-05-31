Vikings gewinnen auch zweites AFLE-Saisonspiel

Spitzenspiel gegen Rhein Fire am Samstag

Für die Wiener geht es am Samstag (16.45 Uhr) im Spitzenspiel gegen Rhein Fire in der Generali Arena weiter. Die AFLE ist eine von zwei europäischen Football-Ligen, die dieses Jahr an die Stelle der insolventen European League of Football (ELF) getreten sind. In der AFLE sind acht Mannschaften vertreten, die Meisterschaft wird Anfang September entschieden.