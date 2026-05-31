Transferspekulationen? Alaba im „Hier und Jetzt“

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Real Madrid ist David Alaba ablösefrei zu haben, mit genügend Interessenten ist zu rechnen. Österreichs Fußball-Teamkapitän will sich in den kommenden Wochen allerdings nicht von Transferspekulationen beeinflussen lassen. „In den letzten Tagen war ich wirklich zu 100 Prozent hier und kann mich voll auf die WM konzentrieren. Was in den nächsten Wochen passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ich versuche, ganz im Hier und Jetzt zu sein.“