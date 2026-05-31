Golf: Wiesberger Vierter in Kitz ++ Kaneko siegt!

Steinlechner stark im Flight mit Straka

Straka und Steinlechner starteten kurz nach 7 Uhr in einem Flight. Steinlechner spielte sich richtig in Fahrt und ließ bis zum elften Loch sechs Birdies steigen. Der Tiroler lag dadurch im Zwischenklassement mit Wiesberger an der Spitze. Von dort ging es schließlich wegen eines Bogeys am Schlussloch noch sechs Positionen zurück, am Ende stand eine 65er-Runde bzw. gesamt 14 unter Par zu Buche. „Natürlich wünscht man sich eine geile Runde am Sonntag. Ich war auch sehr nah dran, das Bogey am letzten Loch macht halt keinen Spaß. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden.“