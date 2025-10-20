Unfall an Grenze: Schlepper vom Spital in U-Haft

Wird in der Zelle auf den Prozess warten

Der 21-Jährige ist nach seiner Einlieferung mit dem Rettungshubschrauber im Krankenhaus Wiener Neustadt gelegen, bewacht von der Polizei. Als sich sein Gesundheitszustand gebessert hat, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt direkt aus dem Spital in die Justizanstalt überstellt. Mit einer Anzeige auf freiem Fuß kam der junge Schlepper aufgrund der Schwere des Delikts nicht davon. Die Wartezeit bis zu seinem Prozess verbüßt er in Untersuchungshaft.