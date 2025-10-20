Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verletzungen versorgt

Unfall an Grenze: Schlepper vom Spital in U-Haft

Burgenland
20.10.2025 06:00
Jetzt sitzt der 21-jährige Schlepper in der Justizanstalt Eisenstadt.
Jetzt sitzt der 21-jährige Schlepper in der Justizanstalt Eisenstadt.(Bild: P. Huber)

Genau vor einer Woche ist ein Schlepper aus Pakistan mit zehn Flüchtlingen im Auto bei Andau über die Grenze nach Österreich gerast – auf der Flucht vor der ungarischen Polizei. Bei einem Unfall wurden alle Insassen verletzt. Die Polizei eskortierte nun den genesenen Täter in die Justizanstalt.

0 Kommentare

Die herausfordernden Zeiten der großen Flüchtlingsströme, die administrativ kaum noch zu bewältigen waren, sind (vorerst) vorbei. In den vergangenen drei Monaten sind im Schnitt elf Einwanderer pro Tag illegal über die Grenze aus Ungarn nach Österreich gelangt.

70 bis 90 Migranten jede Woche
„Die Situation ist derzeit im Vergleich zu früher überschaubar. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als alle 24 Stunden 300 bis 600 Migranten oder noch mehr registriert und betreut werden mussten“, erinnern sich Beamte einer Polizeistreife im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland.

Mit dem diesjährigen Spitzenwert von 108 entfallen die meisten illegalen Grenzübertritte bislang auf die 30. Kalenderwoche Ende Juli. Seither schwankt die Zahl der Aufgriffe innerhalb von sieben Tagen zwischen 70 und 90. Die Arbeit der österreichischen Polizisten und Soldaten auf Patrouille verläuft ohne gröbere Zwischenfälle – bis auf wenige Ausnahmen.

Staatsgrenze durchbrochen
Für Aufregung gesorgt hatte vor einer Woche ein Schlepper, der auf der Flucht vor der ungarischen Polizei mitten in der Nacht in Andau über die Grenze gerast war. Drei Flüchtlinge aus der Türkei und sieben Afghanen – unter ihnen zwei Mädchen, sieben und zehn Jahre alt – hockten eng zusammengepfercht in einem Pkw der Marke Opel Vectra.

Lesen Sie auch:
In Andau im Bezirk Neusiedl am See durchbrach der Schlepper (21) aus Pakistan kurz nach ...
Aufschrei in Politik
Auf Flucht in Mauer: Neue Sorgen wegen Schleppern
13.10.2025
10 Migranten verletzt
Schlepper kracht bei Verfolgungsjagd in Gebäude
13.10.2025

Im Ortsgebiet verlor der 21-jährige Schleuser aus Pakistan die Kontrolle über das Steuer, sein Auto krachte gegen die Mauer eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Alle Insassen zogen sich Verletzungen zu, sie wurden in das Wiener AKH, das Donauspital und ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Die meisten nicht lange im Krankenhaus
„Die vier Männer, vier Frauen und zwei Kinder konnten nach ihren medizinischen Behandlungen schon bald entlassen und in die offizielle Betreuung übernommen werden“, heißt es. Mittlerweile ist ebenso der Schlepper, der im Wrack eingeklemmt und schwer verletzt war, nicht mehr in ärztlicher Obhut des Spitals.

Wird in der Zelle auf den Prozess warten
Der 21-Jährige ist nach seiner Einlieferung mit dem Rettungshubschrauber im Krankenhaus Wiener Neustadt gelegen, bewacht von der Polizei. Als sich sein Gesundheitszustand gebessert hat, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt direkt aus dem Spital in die Justizanstalt überstellt. Mit einer Anzeige auf freiem Fuß kam der junge Schlepper aufgrund der Schwere des Delikts nicht davon. Die Wartezeit bis zu seinem Prozess verbüßt er in Untersuchungshaft.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 13°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 13°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
6° / 13°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 14°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
4° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
95.803 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
88.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
81.546 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Nach Polit-Ping-Pong
Gastpatienten: Diesen Geheimdeal bietet NÖ nun an
Bürger befragt
Rust: Klare Mehrheit für Tempo 30 im Ortsgebiet
Rot-Goldene Traube
Die einmalige Chance auf exquisite Siegerweine
30 Jahre im Dienst
Thermen-Chef: „Schön, dass ich das machen darf“
Primar Günther Feigl
„Mein Ziel: Medizin auf internationalem Niveau!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf