„Der Meinungsforscher hält sich an keine Regeln“

Auch drei Minderjährige schießen

Das Fass zum Überlaufen brachte offenbar aber, dass der Meinungsforscher immer wieder auf seinem Anwesen herumschießen würde. „Aber nicht nur er, sondern auch seine beiden minderjährigen Söhne und auch ein fremdes minderjähriges Kind feuern aus etwa 200 Metern Entfernung mit Langwaffen auf Zielscheiben. Das ist dann nicht nur ein Höllenlärm, sondern auch gefährlich“, so der Ex-Kripobeamte, der deshalb von anderen Nachbarn vor einem Jahr um Hilfe gebeten worden sei und die Vorfälle seither dokumentiert.