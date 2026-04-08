Brücke über Traun ist seit sieben Jahren gesperrt

Laut dem Stadtchef dürfte die Sanierung in den kommenden Wochen beginnen. „Wir werden auf jeden Fall noch heuer fertig“, ist Feichtinger überzeugt. Die Kosten beziffert er mit rund 500.000 Euro. Die teuersten Angebote der letzten sieben Jahre sollen bei weit über einer Million Euro gelegen sein. Etwas mehr als 90 Prozent der Kosten muss die Stadtgemeinde Laakirchen stemmen. „Die Brücke gehört dem Reinhalteverband, dem Laakirchen, Ohlsdorf und die zwei Papierfabriken angehören. Bei der Sanierung gilt das Verursacherprinzip, deshalb müssen wir für den größten Teil aufkommen“, erklärt Feichtinger. Die Brücke wurde in den 1980er-Jahren errichtet, um den Laakirchner Abwasserkanal zur Kläranlage Kohlwehr auf Ohlsdorfer Gemeindegebiet zu leiten.