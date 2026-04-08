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Brücke über Traun ist seit sieben Jahren gesperrt

Oberösterreich
08.04.2026 14:00
Die Rohrbrücke über die Traun musste 2019 wegen Statikmängeln gesperrt werden. Seither müssen ...
Die Rohrbrücke über die Traun musste 2019 wegen Statikmängeln gesperrt werden. Seither müssen Fußgeher und Radfahrer lange Umwege in Kauf nehmen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Von ein paar Wochen oder Monaten war die Rede, mittlerweile zieht sich die Sanierung des Fußgängerübergangs zwischen Laakirchen und Ohlsdorf  schon sieben Jahre. In den kommenden Wochen soll laut Bürgermeister Fritz Feichtiger die Sanierung endlich beginnen. 

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Als vor sieben Jahren die Statikmängel an der Rohrbrücke zwischen Laakirchen und Ohlsdorf festgestellt wurden, hätten nicht einmal die größten Pessimisten erwartet, dass der Fußgänger- und Radfahrerübergang über die Traun noch 2026 gesperrt sein würde. Neben offenen Finanzierungsfragen erschwerte auch die in Laakirchen laufende Erneuerung des Kanalsystems die Planung der Sanierung. „Unter der Brücke sind die Abwasserrohre zur Kläranlage angebracht. Wir haben lange nicht gewusst, ob die Dimension der Rohre ausreichend ist“, blickt Bürgermeister Fritz Feichtinger (SP) auf sieben lange Jahre und viele Beschwerden zurück. Die Brückensperre sorgte für lange Umwege über die stark befahrene Bundesstraße.

Zitat Icon

Die Sanierung der Brücke dauert tatsächlich schon eine Weile. Wir haben lange auf ein Angebot im leistbaren Bereich warten müssen.

Fritz Feichtinger, SP-Stadtchef

Laut dem Stadtchef dürfte die Sanierung in den kommenden Wochen beginnen. „Wir werden auf jeden Fall noch heuer fertig“, ist Feichtinger überzeugt. Die Kosten beziffert er mit rund 500.000 Euro. Die teuersten Angebote der letzten sieben Jahre sollen bei weit über einer Million Euro gelegen sein. Etwas mehr als 90 Prozent der Kosten muss die Stadtgemeinde Laakirchen stemmen. „Die Brücke gehört dem Reinhalteverband, dem Laakirchen, Ohlsdorf und die zwei Papierfabriken angehören. Bei der Sanierung gilt das Verursacherprinzip, deshalb müssen wir für den größten Teil aufkommen“, erklärt Feichtinger. Die Brücke wurde in den 1980er-Jahren errichtet, um den Laakirchner Abwasserkanal zur Kläranlage Kohlwehr auf Ohlsdorfer Gemeindegebiet zu leiten.

Lesen Sie auch:
Sperre 2019 verordnet
Sanierung der Brücke dauert wohl sechs Jahre
11.02.2023

Ursprünglich war die Brücke nur für die Kanalrohre gedacht (daher der Name Rohrbrücke), wurde aber während der Planungsphase in eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke geändert, da sich in Ohlsdorf ein beliebter Wanderweg und der Traun-Radweg befinden. 

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