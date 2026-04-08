Brücke über Traun ist seit sieben Jahren gesperrt

Von ein paar Wochen oder Monaten war die Rede, mittlerweile zieht sich die Sanierung des Fußgängerübergangs zwischen Laakirchen und Ohlsdorf schon sieben Jahre. In den kommenden Wochen soll laut Bürgermeister Fritz Feichtiger die Sanierung endlich beginnen.
Als vor sieben Jahren die Statikmängel an der Rohrbrücke zwischen Laakirchen und Ohlsdorf festgestellt wurden, hätten nicht einmal die größten Pessimisten erwartet, dass der Fußgänger- und Radfahrerübergang über die Traun noch 2026 gesperrt sein würde. Neben offenen Finanzierungsfragen erschwerte auch die in Laakirchen laufende Erneuerung des Kanalsystems die Planung der Sanierung. „Unter der Brücke sind die Abwasserrohre zur Kläranlage angebracht. Wir haben lange nicht gewusst, ob die Dimension der Rohre ausreichend ist“, blickt Bürgermeister Fritz Feichtinger (SP) auf sieben lange Jahre und viele Beschwerden zurück. Die Brückensperre sorgte für lange Umwege über die stark befahrene Bundesstraße.
Die Sanierung der Brücke dauert tatsächlich schon eine Weile. Wir haben lange auf ein Angebot im leistbaren Bereich warten müssen.
Fritz Feichtinger, SP-Stadtchef
Laut dem Stadtchef dürfte die Sanierung in den kommenden Wochen beginnen. „Wir werden auf jeden Fall noch heuer fertig“, ist Feichtinger überzeugt. Die Kosten beziffert er mit rund 500.000 Euro. Die teuersten Angebote der letzten sieben Jahre sollen bei weit über einer Million Euro gelegen sein. Etwas mehr als 90 Prozent der Kosten muss die Stadtgemeinde Laakirchen stemmen. „Die Brücke gehört dem Reinhalteverband, dem Laakirchen, Ohlsdorf und die zwei Papierfabriken angehören. Bei der Sanierung gilt das Verursacherprinzip, deshalb müssen wir für den größten Teil aufkommen“, erklärt Feichtinger. Die Brücke wurde in den 1980er-Jahren errichtet, um den Laakirchner Abwasserkanal zur Kläranlage Kohlwehr auf Ohlsdorfer Gemeindegebiet zu leiten.
Ursprünglich war die Brücke nur für die Kanalrohre gedacht (daher der Name Rohrbrücke), wurde aber während der Planungsphase in eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke geändert, da sich in Ohlsdorf ein beliebter Wanderweg und der Traun-Radweg befinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.