Voest sichert sich Großaufträge für Airbus-Flotte

Der Stahlkonzern Voestalpine übernimmt Luftfahrt-Aufträge im Wert von einer Milliarde Euro für die kommenden fünf Jahre. Auftraggeber ist der Flugzeughersteller Airbus. Die Produktion erfolgt an den steirischen Standorten in Kapfenberg und Mürzzuschlag sowie in Brasilien.
Es ist das größte Auftragsvolumen im Luftfahrtbereich in der Geschichte der Voest: Die High Performance Metals Division mit Produktionsstandorten in Kapfenberg und Mürzzuschlag sowie in Brasilien hat Aufträge in der Höhe von einer Milliarde Euro für die kommenden fünf Jahre an Land gezogen.
Für den Flugzeughersteller Airbus liefert der Stahlkonzern unter anderem Nickelbasislegierungen und Schmiedeteile für Triebwerke und Fahrwerke, die in gängigen Passagierflugzeugen wie jenen der Airbus-Familien A320, A330 und A350 verbaut werden. „Praktisch jedes zivile Flugzeug fliegt mit einem Hightech-Produkt made by Voestalpine“, freut sich Geschäftsführer Herbert Eibensteiner.
Die Großaufträge sind ein starkes Signal für unsere Innovationskraft und unsere Rolle als strategische Partnerin der internationalen Luftfahrtindustrie. Praktisch jedes zivile Flugzeug fliegt mit einem Hightech-Produkt made by Voestalpine.
Herbert Eibensteiner
Geschäftsführer Voestalpine
Bild: Martin A. Jöchl
Die Produktion der Gesenkschmiedeteile aus Titanlegierungen, hochlegierten Stählen und Nickelbasislegierungen für die Großaufträge erfolgt am Standort Kapfenberg. In Mürzzuschlag entstehen High-Tech-Titanbleche für die Luftfahrt. Die weltweite Logistik-Leistung wird durch das eigene Netzwerk mit Distributions-Standorten in Kapfenberg, Birmingham, Chicago, Toronto, Shanghai und Chennai koordiniert.
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