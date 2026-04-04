Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen

Waffenoffizier „seit anderthalb Tagen auf der Flucht“

Die Rettungsaktion im Iran sei „sehr gefährlich und komplex“, erklärte Bryan Stern, Veteran der US-Spezialeinheiten, dem Sender CNN. Es sei aber sehr wichtig, den Waffenoffizier möglichst schnell zu finden, fügte er hinzu. Der Vermisste sei „seit anderthalb Tagen auf der Flucht, was eine sehr lange Zeit ist, wenn man hinter den feindlichen Linien in den Bergen aktiv verfolgt wird, nur bregenzte Kommunikationsmöglichkeiten hat und möglicherweise auch verletzt ist“, verdeutlichte Stern den Ernst der Lage.