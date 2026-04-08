Opfer musste sich nackt in eiskalten Bach legen

Würgemale und Wunden

Das Ganze wurde von den Angeklagten gefilmt. Als der Richter den Schöffen das Video vorspielte, war im Saal zu hören, wie die Schuldeneintreiber meinten, dass ihnen egal sei, ob ihr Opfer die Folter überlebt. Am Ende kam der junge Mann mit Würgemalen, Hämatomen, Beulen und Wunden im Gesicht davon.