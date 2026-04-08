Pkw-Überschlag forderte einen Schwerverletzten

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Pkw am Mittwochnachmittag bei Tweng von der Katschbergstraße abgekommen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt – eine Person dabei schwer. Zur Rettung rückte auch Unterstützung aus Kärnten in den Lungau an.
Kurz vor 14.30 Uhr wurde das Rote Kreuz über den Unfall alarmiert. Dabei war ein Ersthelfer rasch vor Ort. Unterstützung kam von zwei Rettungsautos und dem Hubschrauber RK-1 aus dem benachbarten Kärnten.
Nach der Erstversorgung wurde die schwer verletzte Person in das Krankenhaus Villach geflogen. Für die zweite Person, die leicht verletzt wurde, ging es mit dem Rettungsauto in das Krankenhaus Tamsweg.
„Gerade am Land haben diese ,First Responder‘ einen großen Wert“, betont das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage. Dieses Netzwerk an Freiwilligen werde Schritt für Schritt ausgebaut und überbrücke bei Unfällen die Wartezeit.
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