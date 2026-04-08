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Prävention spart Geld

Wenn Hilfe in der Krise ein Erfolgsmodell wird

Oberösterreich
08.04.2026 13:30
Christian Dörfel, Katja Sieper und Martin Schmid (von links)
Christian Dörfel, Katja Sieper und Martin Schmid (von links)(Bild: LAND OÖ / FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Sie helfen dann, wenn andere nicht mehr weiterwissen. Seit zehn Jahren gibt es nun die Krisenhilfe Oberösterreich. Dieses Instrument einer niederschwelligen Anlaufstelle hat sich bewährt und ist in Zeiten der weltweiten Krisen gefragter denn je.

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Selbst der aktuell zuständige Soziallandesrat, Christian Dörfel (ÖVP), zollt seinen Vorgänger von der SPÖ Respekt für die Entscheidung, im Jahr 2016 die Krisenhilfe OÖ als Bündelung mehrerer Organisationen (Exit sozial, Pro mente, Rotes Kreuz und Notfallseelsorge) geschaffen zu haben. Unter der Telefonnummer (0732/2177) und mittlerweile auch über einen Chat wird hier geholfen.

Rund um die Uhr da
Mittlerweile gibt es im Jahr rund 31.000 Kontakte mit Menschen, die Hilfe brauchen und nicht mehr weiterwissen. „Wir haben eine österreichweit einzigartige Versorgungssituation: Mit der Krisenhilfe OÖ steht ein Angebot zur Verfügung, das Menschen in akuten psychischen Krisen rund um die Uhr unterstützt“, sagt die Leiterin der Krisenhilfe Katja Sieper.

Und Dörfel ergänzt:  „Die Krisenhilfe OÖ übernimmt eine wichtige Steuerungsfunktion: Sie hilft, akute Belastungen frühzeitig abzufedern und vermeidet in vielen Fällen Krankenhausaufenthalte.“ Damit würde man nicht nur Menschen helfen, sondern auch Kosten sparen. Und dennoch: „Leider melden sich die Menschen noch immer sehr spät“, so Dörfel.

Suizidprävention als Thema
Deshalb hat man zum zehnjährigen Jubiläum die Suizidprävention in den Mittelpunkt des jährlichen Krisentalks (14. April) gestellt. „In der täglichen Arbeit sehen wir, wie komplex und vielschichtig suizidale Krisen sind und wie mitunter lebensnotwendig es ist, frühzeitig angemessen reagieren zu können“, betont Psychotherapeut Martin Schmid, der auch maßgeblich am Ausbau der Onlineberatung mitwirkt. Rund 2000 der 31.000 Kontakte spielen sich schon online ab.

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