Wenn Hilfe in der Krise ein Erfolgsmodell wird

Suizidprävention als Thema

Deshalb hat man zum zehnjährigen Jubiläum die Suizidprävention in den Mittelpunkt des jährlichen Krisentalks (14. April) gestellt. „In der täglichen Arbeit sehen wir, wie komplex und vielschichtig suizidale Krisen sind und wie mitunter lebensnotwendig es ist, frühzeitig angemessen reagieren zu können“, betont Psychotherapeut Martin Schmid, der auch maßgeblich am Ausbau der Onlineberatung mitwirkt. Rund 2000 der 31.000 Kontakte spielen sich schon online ab.