„Der Teufel trägt Prada 2“ im Kino erleben

Film ab für Mode-Fans!

Ab 29. April startet der Film in den heimischen Kinos und am 30. April zählen 10x2 „Krone“-Leser zu der ersten Schar von Mode-Fans, die den Film auf Einladung der „Krone“ sehen dürfen – und zwar um 20 Uhr im Hollywood Megaplex Pasching (OÖ). Dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis 16. April (9 Uhr) möglich.