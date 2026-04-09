„Der Teufel trägt Prada 2“ im Kino erleben

Der Kultfilm ist zurück auf der Leinwand und 20 „Krone“-Leser dürfen dabei sein, wenn am 30. April wieder alles im Zeichen des berühmt-berüchtigten Modemagazins und ihrer Ikonen steht. Gleich hier mitspielen.
Fast zwanzig Jahre nach ihren legendären Auftritten als Miranda, Andy, Emily und Nigel kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zu den Fashion-Hotspots von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazins zurück – in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Film-Phänomens von 2006, das eine ganze Generation geprägt hat.
Film ab für Mode-Fans!
Ab 29. April startet der Film in den heimischen Kinos und am 30. April zählen 10x2 „Krone“-Leser zu der ersten Schar von Mode-Fans, die den Film auf Einladung der „Krone“ sehen dürfen – und zwar um 20 Uhr im Hollywood Megaplex Pasching (OÖ). Dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis 16. April (9 Uhr) möglich.