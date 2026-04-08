„Vorbefunde werden viel zu wenig berücksichtigt“

Das Problem dabei: Bei Anträgen auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension wurden die eigenen ärztlichen Befunde und Gutachten nur in weniger als einem von zehn Fällen (8%) vollständig berücksichtigt, bei rund drei von zehn war das zumindest teilweise der Fall. In mehr als vier von zehn Fällen wurden diese Unterlagen hingegen gar nicht in die Beurteilung mit einbezogen, so die Arbeiterkammer OÖ.