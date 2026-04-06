Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden

Jede Frau müsse das Recht auf ein Leben frei von Gewalt haben – „dafür arbeiten wir mit aller Kraft“, betonten Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer (beide SPÖ). Doch die Realität sei hart: In Österreich vergehe kaum ein Tag ohne einen neuen Fall von Gewalt gegen Frauen, besonders rund um Feiertage eskaliere die Gewalt oft im sozialen Nahraum. Die beiden Ministerinnen appellierten an die Frauen: „Gewaltschutzzentren, Polizei, Beratungsstellen und Notrufnummern sind für Opfer da. Bitte nutzen Sie diese Expertise, wenn sie Hilfe benötigen, oder Gewalt in Ihrem Umfeld mitbekommen.“