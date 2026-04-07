„Ich habe niemals mit Schießübungen gefährdet“

Mit Nachbarn im Dauer-Clinch

Anders sieht es freilich bei den mutmaßlichen Anstiftern aus. Beutelmeyer vermutet, dass es sich um Nachbarn handelt, mit denen er seit 2018 im Dauer-Clinch liegt. Am 14. Mai 2019 seien die beiden Männer und eine Frau beim Landesverwaltungsgericht mit ihrer Beschwerde gegen zwei Bauvorhaben von Beutelmeyer abgeblitzt. Seither gab es insgesamt vier „Runden“ zu solchen Themen.