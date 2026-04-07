Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch

Tiefseegigant in greifbarer Nähe

Riemenfische, wissenschaftlich „Regalecus glesne“, gehören zu den längsten Knochenfischen der Welt und können bis zu 15 Meter lang werden. Sie leben normalerweise in Tiefen von bis zu 1500 Metern, weshalb Sichtungen nahe der Oberfläche extrem ungewöhnlich sind. Die metallische Färbung der Haut entsteht durch Guanin-Kristalle, die wie Spiegel Licht reflektieren und den Fischen im dunklen Tiefseealltag als Tarnung dienen.