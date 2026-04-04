Polizei stürmte Grundstück von Meinungsforscher

„Rechtsanwälte sind schon beauftragt“

Bei dem Waffenbesitzer handelt es sich um eine echten „Promi“, nämlich Werner Beutelmeyer (66), Chef des bekannten Linzer Marktforschungsinstituts Market. Er sagt: „Ich war und bin überrascht und werde den behördlichen Bescheid anfechten, habe bereits meine Rechtsanwälte damit beauftragt. Ich bin seit 26 Jahren Jäger und habe zwei Jagden. Ich lebe in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Urfahr mit 30 Hektar Wald und zehn Hektar Wiesen in Alleinlage. Die Vorwürfe sind völliger Unsinn. Es wird zu prüfen sein, wie die Behörde hier vorgegangen ist.“