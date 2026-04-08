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Unfall im Innviertel

Nach Überschlag meldete sich „schuldiger“ Lenker

Oberösterreich
08.04.2026 15:57
Der 20-Jährige wurde ins Rieder Krankenhaus eingeliefert
Der 20-Jährige wurde ins Rieder Krankenhaus eingeliefert(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil er angeblich einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, geriet ein junger Lenker in Höhnhart mit seinem Wagen ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Nun meldete sich der mutmaßliche Unfallverursacher, doch dieser erzählt eine ganz andere Geschichte ...

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Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto in Höhnhart auf dem Güterweg Eden Richtung Haging. In einer Linkskurve im Ortschaftsbereich Eden kam ihm laut eigenen Angaben auf dem schmalen Güterweg ein Pkw entgegen, der in dieser Kurve zu weit links fuhr. Dadurch musste er laut eigenen Angaben mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen, geriet auf dem Bankett ins Schleudern und fuhr frontal in einen Wasserdurchlauf.

Wagen überschlug sich dreimal
Der Wagen wurde dadurch ausgehebelt und überschlug sich dreimal, bis er nach ca. 50 Metern in einem Feld auf den Rädern stehend zum Stillstand kam. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Zum entgegenkommenden Fahrzeug gibt es keine Anhaltspunkte, der Lenker entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge.

Gesuchter Lenker meldete sich 
Aufgrund der medialen Berichterstattungen meldete sich am Abend ein 37-Jähriger aus dem Bundesland Salzburg und gab an, zur besagten Zeit dort gefahren zu sein. Den Unfallhergang nach dem Vorbeifahren hat er nicht mitbekommen und äußerte zudem einen konträren Hergang. Ein Bericht wird an die Staatsanwaltschaft Ried und BH-Braunau übermittelt.

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