Nach Überschlag meldete sich „schuldiger“ Lenker

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto in Höhnhart auf dem Güterweg Eden Richtung Haging. In einer Linkskurve im Ortschaftsbereich Eden kam ihm laut eigenen Angaben auf dem schmalen Güterweg ein Pkw entgegen, der in dieser Kurve zu weit links fuhr. Dadurch musste er laut eigenen Angaben mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen, geriet auf dem Bankett ins Schleudern und fuhr frontal in einen Wasserdurchlauf.