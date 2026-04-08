Baustellen sorgen für Mega-Stau und Straßensperren

Auch im Raum Linz wird gebaut

Kommenden Montag beginnt die Asfinag mit der Generalsanierung der Mühlkreisautobahn (A 7) zwischen dem Knoten Linz und der Anschlussstelle Franzosenhausweg. Die erste Bauphase auf der Richtungsfahrbahn Freistadt/Prag wird bis zum Sommer dauern. Dafür stehen weiterhin zwei – aber verschwenkte und verengte – Fahrspuren zur Verfügung. 74 Millionen Euro investiert die Asfinag in das Gesamtprojekt, dessen Fertigstellung im November 2027 geplant ist.