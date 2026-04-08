Baustellen sorgen für Mega-Stau und Straßensperren

Pendler aus dem Mühlviertel brauchen in den nächsten Wochen gute Nerven. Ab Mittwoch ist die Donau Straße wegen Sanierungsarbeiten bei Steyregg gesperrt, was im Frühverkehr zu langen Verzögerungen führte. Doch die Baustellensaison hat gerade erst begonnen.
Linz-Pendler aus dem Mühlviertel sind meist stauerprobt, doch der Frühverkehr am Mittwoch wurde selbst für ruhige Gemüter zur nervlichen Zerreißprobe. Denn die baustellenbedingte Sperre der Donau Straße (B 3) zwischen Pulgarn und Steyregg führte im Frühverkehr zu langen Staus und Verzögerungen.
Massiver Zeitverlust
Gegen 8 Uhr betrug der Zeitverlust auf der Strecke mehr als eine Stunde, und auch auf der Ausweichroute über die Luftenbergstraße war die Situation kaum besser. Der ÖAMTC rät, den betroffenen Bereich großräumig zu umfahren. Der Streckenabschnitt war aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in einem schlechten Zustand und wird generalsaniert – voraussichtliche Fertigstellung im Juni 2026.
Baustellensaison gestartet
Doch das ist erst der Beginn der heurigen Baustellensaison. Bereits seit 1. April ist die B 131 in Hartkirchen gesperrt, da der Bestandsanschluss an die Umfahrung Pupping errichtet wird. Der Verkehr wird umgeleitet, voraussichtliche Dauer: bis 10. Juni. Das Gesamtprojekt soll heuer im Herbst fertig werden.
Auch im Raum Linz wird gebaut
Kommenden Montag beginnt die Asfinag mit der Generalsanierung der Mühlkreisautobahn (A 7) zwischen dem Knoten Linz und der Anschlussstelle Franzosenhausweg. Die erste Bauphase auf der Richtungsfahrbahn Freistadt/Prag wird bis zum Sommer dauern. Dafür stehen weiterhin zwei – aber verschwenkte und verengte – Fahrspuren zur Verfügung. 74 Millionen Euro investiert die Asfinag in das Gesamtprojekt, dessen Fertigstellung im November 2027 geplant ist.
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