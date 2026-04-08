Betrunkene Lenkerin krachte mit Biker zusammen

Beim Linksabbiegen krachte eine stockbetrunkene Autofahrerin (35) Dienstagabend in Schweinbach mit einem Motorradfahrer (23) zusammen. Der Biker wurde über die Motorhaube geschleudert.
Am Dienstag gegen 17 Uhr fuhr eine 35-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit ihrem Pkw entlang der Hackstraße in Schweinbach und wollte dort nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradlenker im Alter von 23 Jahren aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Dieser wurde dabei über die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei leicht.
Alko-Test ergab 1,28 Promille
Ein durchgeführter Alkotest verlief bei der 35-Jährigen mit 1,28 Promille positiv. Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.
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