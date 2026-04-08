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„Großartige Chance“

LASK geht mit Ajax langfristige Partnerschaft ein

Bundesliga
08.04.2026 16:46
(Bild: Ajax Media)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der österreichische Fußball-Bundesligist LASK und der niederländische Topklub Ajax Amsterdam haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart. 

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Ajax gilt als einer der besten Ausbildungsvereine in Europa, von der Expertise des vierfachen Champions-League-Siegers und niederländischen Rekordmeisters in Trainingsmethodologie, Talentförderung und Scouting soll künftig auch der Linzer Traditionsverein profitieren.

„Großartige Chance“
„Die Partnerschaft mit Ajax Amsterdam ist für uns als LASK ein bedeutender Meilenstein. Als besonders wertvoll erachten wir den intensiven Austausch von Wissen in allen zentralen Fußballbereichen. Die enge Zusammenarbeit mit einem Klub, der eine große Geschichte mit Weltklasse-Expertise in der Spielerentwicklung und der Integration junger Talente auf höchstem Niveau verbindet, ist eine großartige Chance, uns weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass dieser kontinuierliche Wissensaustausch eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere sportliche Strategie weiter voranzubringen und das bestmögliche Umfeld für das Wachstum unserer Spieler und Mitarbeiter zu schaffen“, wurde LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber in einer Aussendung am Mittwoch zitiert.

Ajax-Sportdirektor Marijn Beuker sagt: „Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Anspruch, starke Beziehungen zu Vereinen aufzubauen, die eine klare Vision in der Spielerentwicklung teilen. Mit dem LASK sehen wir einen Partner, der sich Wachstum, Innovation und der Schaffung optimaler Bedingungen für die Entwicklung von Spielern und Mitarbeitern verschrieben hat. Die Einbindung von zwei LASK-Spielern in das Future-United-Team beim Future Cup in Amsterdam am vergangenen Wochenende war ein starkes erstes Beispiel dafür, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aussieht. Die strategische Lage des LASK im zentralen Teil Europas macht diese Partnerschaft zudem besonders wertvoll für unsere Talentidentifikation in der Region. Durch den Austausch von Know-how, die Stärkung von Entwicklungswegen und die Zusammenarbeit bei der Talentsichtung sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Vereine echten Mehrwert schaffen kann – sowohl im Fußball als auch im breiteren Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen unseren Klubs.“

Der LASK wird Mitglied in einem großen Netzwerk, Ajax hat Partnerclubs in Mexiko (CF Pachuca, Club Leon), Spanien (Real Oviedo), Italien (Como 1907) oder Japan (Gamba Osaka).

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