LASK geht mit Ajax langfristige Partnerschaft ein

Ajax-Sportdirektor Marijn Beuker sagt: „Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Anspruch, starke Beziehungen zu Vereinen aufzubauen, die eine klare Vision in der Spielerentwicklung teilen. Mit dem LASK sehen wir einen Partner, der sich Wachstum, Innovation und der Schaffung optimaler Bedingungen für die Entwicklung von Spielern und Mitarbeitern verschrieben hat. Die Einbindung von zwei LASK-Spielern in das Future-United-Team beim Future Cup in Amsterdam am vergangenen Wochenende war ein starkes erstes Beispiel dafür, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aussieht. Die strategische Lage des LASK im zentralen Teil Europas macht diese Partnerschaft zudem besonders wertvoll für unsere Talentidentifikation in der Region. Durch den Austausch von Know-how, die Stärkung von Entwicklungswegen und die Zusammenarbeit bei der Talentsichtung sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Vereine echten Mehrwert schaffen kann – sowohl im Fußball als auch im breiteren Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen unseren Klubs.“