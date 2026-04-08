Raser hielt nicht an: Sprung rettete Polizisten

Einige Kilometer auf der Flucht

Die Nachfahrt wurde von zwei Polizeistreifen aufgenommen. „Bei der Verfolgung musste ein Polizist die Fahrbahn abrupt verlassen, um eine Kollision zu vermeiden“, beschreiben die Beamten, wie sich ein Kollege durch einen Sprung in Sicherheit bringen musste. Nach einigen Kilometern konnte das Fahrzeug schließlich angehalten werden.