Raser hielt nicht an: Sprung rettete Polizisten

Er wollte ihn anhalten, doch der Raser stieg nicht auf die Bremse. Da musste sich in Oberösterreich ein Polizist durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Nach einer Verfolgungsjagd kam der 38-jährige Raser zur Besinnung und konnte so eine längere Inhaftierung vermeiden.
Eine Streife der Polizeiinspektion Vorchdorf führte gegen 17.35 Uhr Lenker- und Fahrzeugkontrollen im Bereich der Pettenbachstraße durch. Dabei entzog sich ein Fahrzeuglenker der Anhaltung und setzte seine Fahrt trotz deutlicher Anhaltezeichen fort – sprich: Er flüchtete.
Einige Kilometer auf der Flucht
Die Nachfahrt wurde von zwei Polizeistreifen aufgenommen. „Bei der Verfolgung musste ein Polizist die Fahrbahn abrupt verlassen, um eine Kollision zu vermeiden“, beschreiben die Beamten, wie sich ein Kollege durch einen Sprung in Sicherheit bringen musste. Nach einigen Kilometern konnte das Fahrzeug schließlich angehalten werden.
Rasch wieder freigelassen
Der Lenker, ein 38-Jähriger aus Windischgarsten, wurde vorläufig festgenommen. Da sich der Mann im weiteren Verlauf einsichtig zeigte und gegenüber den einschreitenden Beamten kein aggressives Verhalten setzte, konnte die Festnahme kurze Zeit später wieder aufgehoben werden. Nach Durchführung der Beschuldigteneinvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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