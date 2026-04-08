Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Später reuig

Raser hielt nicht an: Sprung rettete Polizisten

Oberösterreich
08.04.2026 20:13
Ein Polizist musste sich bei Pettenbach retten
Ein Polizist musste sich bei Pettenbach retten(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er wollte ihn anhalten, doch der Raser stieg nicht auf die Bremse. Da musste sich in Oberösterreich ein Polizist durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Nach einer Verfolgungsjagd kam der 38-jährige Raser zur Besinnung und konnte so eine längere Inhaftierung vermeiden.

0 Kommentare

Eine Streife der Polizeiinspektion Vorchdorf führte gegen 17.35 Uhr Lenker- und Fahrzeugkontrollen im Bereich der Pettenbachstraße durch. Dabei entzog sich ein Fahrzeuglenker der Anhaltung und setzte seine Fahrt trotz deutlicher Anhaltezeichen fort – sprich: Er flüchtete.

Einige Kilometer auf der Flucht
Die Nachfahrt wurde von zwei Polizeistreifen aufgenommen. „Bei der Verfolgung musste ein Polizist die Fahrbahn abrupt verlassen, um eine Kollision zu vermeiden“, beschreiben die Beamten, wie sich ein Kollege durch einen Sprung in Sicherheit bringen musste. Nach einigen Kilometern konnte das Fahrzeug schließlich angehalten werden.

Rasch wieder freigelassen
Der Lenker, ein 38-Jähriger aus Windischgarsten, wurde vorläufig festgenommen. Da sich der Mann im weiteren Verlauf einsichtig zeigte und gegenüber den einschreitenden Beamten kein aggressives Verhalten setzte, konnte die Festnahme kurze Zeit später wieder aufgehoben werden. Nach Durchführung der Beschuldigteneinvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
08.04.2026 20:13
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.988 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.124 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
134.504 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1620 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
962 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Oberösterreich
Später reuig
Raser hielt nicht an: Sprung rettete Polizisten
Urteil in Linz
Opfer musste sich nackt in eiskalten Bach legen
Saison gestartet
Baustellen sorgen für Mega-Stau und Straßensperren
Zwei Aortenrisse
Kein Spital sonst wollte sie: Lebensrettung im AKH
Bahnhof in Linz
Massenrauferei endete mit verletztem Polizisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf