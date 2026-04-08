Gefährlicher Sport: Rallye-Ass verunfallt mit Rad

Vertraglich festgelegte Verbote von „gefährlichen“ Sportarten wie Skifahren oder Paragleiten sind bei Profisportlern gang und gäbe, als reiner Amateursportler kann man hingegen auch andere Hobbys – sind sie noch so risikoreich – ohne Einschränkung ausüben. Im Fall des zweifachen Jännerrallye-Siegers und aktuell Zweiten der Rallye-Staatsmeisterschaft sollte aber zumindest der Zeitpunkt etwas besser gewählt werden. Denn nur wenige Tage vorm dritten ORM-Lauf ab Freitag im Lavanttal wechselte Michael Lengauer von vier auf zwei Reifen und absolvierte im Mühlviertel eine Mountainbiketour. Mit einem äußerst bitteren Ausgang: