Gefährlicher Sport: Rallye-Ass verunfallt mit Rad

Beim letzten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf war Simon Wagner nach einer OP angeschlagen am Start gestanden, vor dem ab Freitag im Lavanttal verletzte sich indes Verfolger Michael Lengauer bei einem Mountainbike-Ausflug im Mühlviertel.
Vertraglich festgelegte Verbote von „gefährlichen“ Sportarten wie Skifahren oder Paragleiten sind bei Profisportlern gang und gäbe, als reiner Amateursportler kann man hingegen auch andere Hobbys – sind sie noch so risikoreich – ohne Einschränkung ausüben. Im Fall des zweifachen Jännerrallye-Siegers und aktuell Zweiten der Rallye-Staatsmeisterschaft sollte aber zumindest der Zeitpunkt etwas besser gewählt werden. Denn nur wenige Tage vorm dritten ORM-Lauf ab Freitag im Lavanttal wechselte Michael Lengauer von vier auf zwei Reifen und absolvierte im Mühlviertel eine Mountainbiketour. Mit einem äußerst bitteren Ausgang:
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