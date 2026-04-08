Massenrauferei endete mit verletztem Polizisten

Im Anhaltraum randaliert

Ein 23-jähriger Linzer wurde aufgrund einer Ordnungsstörung festgenommen und zur Polizeiinspektion Linz Hauptbahnhof verbracht. Im Anhaltraum verhielt sich der Mann aggressiv und versetzte einem Beamten einen gezielten Fußtritt gegen das Schienbein. Daraufhin wurde er wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach der Strafprozessordnung festgenommen, zu Boden gebracht und fixiert.