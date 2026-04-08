Massenrauferei endete mit verletztem Polizisten

Das warme Frühlingswetter sorgt dafür, dass sich wieder mehr Personen aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu vorm Linzer Hauptbahnhof aufhalten. Und da ist das Konfliktpotenzial groß – beim Schlichten einer Massenrauferei wurde ein Polizist verletzt.
Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr wurde eine Polizei-Fußstreife auf tumultartige Szenen im Park vor dem Linzer Hauptbahnhof aufmerksam. Rund 20 Personen waren beteiligt, weshalb eine zweite Streife zur Unterstützung angefordert wurde. Erste Erhebungen ergaben eine milieubedingte Auseinandersetzung zwischen amtsbekannten Personen.
Im Anhaltraum randaliert
Ein 23-jähriger Linzer wurde aufgrund einer Ordnungsstörung festgenommen und zur Polizeiinspektion Linz Hauptbahnhof verbracht. Im Anhaltraum verhielt sich der Mann aggressiv und versetzte einem Beamten einen gezielten Fußtritt gegen das Schienbein. Daraufhin wurde er wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach der Strafprozessordnung festgenommen, zu Boden gebracht und fixiert.
Schwere Körperverletzung angezeigt
Aufgrund des anhaltenden Widerstandes mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Ein Beamter wurde verletzt, der Beschuldigte erlitt Abschürfungen an den Händen. Mehrere Verwaltungsanzeigen werden vorgelegt. Zudem erfolgt eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung.
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