Was Jäger mit Waffen machen dürfen – und was nicht

Dem Promi-Meinungsforscher wird, wie berichtet, einiges vorgehalten. So soll der Jäger auf seinem nicht eingezäunten Grundstück Schießübungen durchgeführt, dadurch Passanten gefährdet haben. Außerdem habe er die Waffen auch seinen beiden minderjährigen Söhnen überlassen und die Schlüssel zu den Waffenkästen seien nicht ordentlich verwahrt gewesen. Dazu kommt eine Anzeige wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.