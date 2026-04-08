Gasleitung angebohrt: 18 Linzer mussten flüchten

Explosionsgefahr im Süden von Linz: Bei Bauarbeiten wurde eine Gasleitung durchbohrt und Erdgas trat aus. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet, mehrere Häuser mussten evakuiert werden. Nach der Reparatur konnten die 18 Bewohner in ihre Gebäude zurück.
Das Malheur war beim Bauarbeiten in der Pritzstraße nahe der Linzer Stadtautobahn im Stadtteil Kleinmünchen passiert. Berufsfeuerwehr, Polizei, Rettung und Linz AG kamen zur Unfallstelle und sicherten dieses ab.
Gasleitung ausgegraben
18 Personen mussten Gebäude in einem Umkreis von 50 Metern rund um die Gasaustrittsstelle verlassen. Um das Leck abzudichten, musste die Gasleitung freigelegt werden. Nach dem Ende der Reparaturarbeiten wurde die Unfallstelle freigegeben, verletzt wurde niemand.
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