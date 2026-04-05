Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Beamte zugefahren

Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet

Ausland
05.04.2026 10:09
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Verfolgungsfahrt im deutschen Saarbrücken ist ein Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und gestorben (siehe Video oben). Der 22-Jährige hatte sich einer polizeilichen Fahrzeugkontrolle entzogen. Warum er überhaupt vor den Einsatzkräften geflohen war, war zunächst nicht bekannt.

0 Kommentare

Wie deutsche Medien berichteten, habe der Autolenker am Ostersonntag in Saarbrücken (Saarland) gegen 1 Uhr in der Nacht versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin hätte die Polizei die Verfolgung aufgenommen. In einer Sackgasse sei bei einem Wendeversuch des verfolgten Autos eine Polizistin verletzt worden. Der 22-Jährige sei frontal auf die Sicherheitskräfte zugefahren, die die Straße blockiert hätten, berichtete die „Bild“ am Sonntagvormittag. Er hätte anschließend weiter flüchten wollen, doch die Polizei gab mehrere Schüsse auf sein Auto ab.

Das Fahrzeug, bei dem die Seitenscheiben zerstört wurden, kam daraufhin zum Stehen. Durch die Schüsse wurden der Lenker und ein 19-Jähriger auf dem Rücksitz verletzt. Der 22-Jährige starb laut der Staatsanwaltschaft noch am Einsatzort. Der Jüngere sei medizinisch versorgt worden, hieß es am Sonntag. Zudem saß ein 23-Jähriger am Beifahrersitz, der unverletzt blieb.

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und gestorben.(Bild: glomex)

Polizistin verließ Krankenhaus bereits
Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hielt sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bedeckt. Laut „Bild“ wurde die Polizistin in ein Krankenhaus gebracht, das sie inzwischen aber wieder verlassen konnte. Am Sonntagvormittag war die Spurensicherung noch am Tatort, die Sackgasse wurde mit Sichtschutzwänden abgesperrt. Der blaue Renault, dessen Lenker sich die Verfolgungsjagd geliefert hatte, hatte ein Einschussloch in der Frontscheibe.

Saarbrücken ist die Hauptstadt des Saarlands und hat etwa 183.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
05.04.2026 10:09
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
PolizeiStaatsanwaltschaft
Ostersonntag
AutoKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf