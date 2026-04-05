Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet

Wie deutsche Medien berichteten, habe der Autolenker am Ostersonntag in Saarbrücken (Saarland) gegen 1 Uhr in der Nacht versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin hätte die Polizei die Verfolgung aufgenommen. In einer Sackgasse sei bei einem Wendeversuch des verfolgten Autos eine Polizistin verletzt worden. Der 22-Jährige sei frontal auf die Sicherheitskräfte zugefahren, die die Straße blockiert hätten, berichtete die „Bild“ am Sonntagvormittag. Er hätte anschließend weiter flüchten wollen, doch die Polizei gab mehrere Schüsse auf sein Auto ab.