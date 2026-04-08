DJ Ötzi feiert den Sommer am Linzer Domplatz

Wenn der Domplatz bebt, der Himmel über Linz in Musik aufgeht und Tausende Stimmen im Chor singen, dann steht fest: DJ Ötzi ist in der Stahlstadt. Am 30. Juli 2026 sorgt die Party-Ikone gemeinsam mit der Woodstock Allstar Band für Sommerstimmung – laut, herzlich: „Hey, Baby (Uuh, aah)!“