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DJ Ötzi feiert den Sommer am Linzer Domplatz

Oberösterreich
08.04.2026 14:30
DJ Ötzi ist einer der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum
DJ Ötzi ist einer der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum(Bild: Jens Kalaene)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Wenn der Domplatz bebt, der Himmel über Linz in Musik aufgeht und Tausende Stimmen im Chor singen, dann steht fest: DJ Ötzi ist in der Stahlstadt. Am 30. Juli 2026 sorgt die Party-Ikone gemeinsam mit der Woodstock Allstar Band für Sommerstimmung – laut, herzlich: „Hey, Baby (Uuh, aah)!“

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DJ Ötzi heißt bürgerlich Gerrit (Gerald) Hubert Posch und stammt aus Tirol, sein größter Hit „Anton aus Tirol“ war 1999 monatelang Nummer 1 in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Seither gilt er als Garant für beste Partystimmung.

Am Donnerstag, 30. Juli, wird er gemeinsam mit der Woodstock Allstar Band den Linzer Domplatz bespielen. Bodenständig, nahbar und mit einer Bühnenpräsenz, die sofort Funken schlägt, wird er auch dieses Konzert in ein gemeinsames Feiern verwandeln – ohne Grenze zwischen Bühne und Publikum.

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Satte Bläsersätze, maximaler Groove
Begleitet wird DJ Ötzi von der 2017 gegründeten Hausband des „Woodstock der Blasmusik“-Festivals. Diese außergewöhnliche Live-Band vereint Spitzenmusikerinnen und -musiker aus renommierten Orchestern wie der Big Band der Volksoper Wien, dem Vienna Art Orchestra und internationalen Formationen wie der Euro Jazz Big Band Paris. Tickets sind bereits erhältlich.

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