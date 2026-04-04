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Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“

Society International
04.04.2026 11:08
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum 30. Jubiläum der Spice Girls war eine Netflix-Dokumentation geplant. Das Produktionsteam der „Take That“-Reihe hatte öffentlich Interesse daran bekundet. „Ich glaube, wir wurden alle gefragt, und wir haben alle irgendwann darüber nachgedacht“, sagte Sängerin Melanie „Mel B“ Brown jetzt (50).

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„Aber es muss auf die richtige Art gemacht werden, und es muss ehrlich sein – und nicht jeder will ehrlich sein“, sagte sie zum britischen Magazin „Hello!“. Sie wisse auch gar nicht, ob sie noch einmal auf die Bühne wolle. Ein Insider sagte, dass die anhaltenden Spannungen zwischen Geri Halliwell (53) und Mel B der Grund dafür seien, dass der Streamingdienst Netflix dem Projekt bislang kein grünes Licht gegeben habe. Das Produktionsteam würde mit der Band zusammenarbeiten wollen.

Die Dynamik der Gruppe war schon immer schwierig. Halliwell stieg 1998 aus der Gruppe aus, mitten in der ersten Welttournee und auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Zehn Jahre später kamen alle Mitglieder – darunter neben Brown und Halliwell Victoria Beckham (51), Emma Bunton (50) und Melanie Chisholm (52), wieder für eine Tour durch die USA und Europa zusammen. 2019 war Beckham nicht mehr dabei.

Mel B (Archivbild)
Mel B (Archivbild)(Bild: AFP/ROBYN BECK)
Die Spice Girls bei einem Auftritt in Madrid 2007
Die Spice Girls bei einem Auftritt in Madrid 2007(Bild: AP/VICTOR LERENA)

„War in meinem Element“
„Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat, war ich ganz in meinem Element. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle dazu drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen“, blickte Mel B jetzt zurück (siehe Video oben). Sie habe jedenfalls großen Respekt und viel Liebe für ihre ehemaligen Bandkolleginnen, sagte sie zu „Hello!“. Sie hätten viel für sie als Mensch und in ihrem Leben getan.

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Aus einer Wiedervereinigung werde wohl nichts mehr. „Wenn doch, wäre ich überrascht – sagen wir es so“, ergänzte die Sängerin. Sie war die Einzige, die beim jüngsten Wiedersehen im Februar 2026 fehlte, als die Spice Girls „Viva Forever“ auf der Bühne performten. Zuvor hatte aber auch Mel C einer Reunion schon eine Absage erteilt. 

In diesem Juni jährt sich das Erscheinen der ersten Single der Spice Girls, „Wannabe“, zum 30. Mal. Während ihrer Bandkarriere hatten die fünf Frauen riesige Erfolge gefeiert und Millionen verdient.

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