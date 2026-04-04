Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“

„War in meinem Element“

„Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat, war ich ganz in meinem Element. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle dazu drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen“, blickte Mel B jetzt zurück (siehe Video oben). Sie habe jedenfalls großen Respekt und viel Liebe für ihre ehemaligen Bandkolleginnen, sagte sie zu „Hello!“. Sie hätten viel für sie als Mensch und in ihrem Leben getan.